Офис госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера инициировал расследование по факту попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года в штате.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Речь идет, в частности, о телефонном звонке Дональда Трампа от 2 января, в котором он пытался оказать давление на Раффенспергера, требуя пересчета голосов на президентских выборах в свою пользу и угрожая уголовными последствиями.

Тогда Трамп призывал “найти” достаточно голосов, чтобы отменить его поражение в Джорджии. “Я просто хочу найти 11780 голосов, потому что мы выиграли штат”, – заявил Трамп во время разговора.

“Аппарат секретаря штата расследует полученные жалобы. Все дальнейшие юридические шаги будут оставлены на усмотрение генерального прокурора”, – сообщил Уолтер Джонс, представитель офиса Раффенспергера, информирует агентство Reuters.

Джонс уточнил, что расследование имеет “административный характер”, является “установлением фактов” и обычным делом при получении жалоб по избирательным вопросам.

Жалобу подал профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джон Банцаф. В комментарии Reuters он сообщил, что это его четвертая жалоба в адрес властей штата после звонка Трампа 2 января.

После завершения расследования госсекретарь штата напишет отчет и передаст его избирательной комиссии штата. Затем будет принято решение: следует ли передавать дело генеральному прокурору штата или местному окружному прокурору.

Дэвид Уорли, единственный демократ в избирательной комиссии штата, сообщил журналистам, что административные расследования, проводимые канцелярией госсекретаря, могут привести к уголовным обвинениям.

“Любое расследование нарушения закона является потенциальным уголовным расследованием”, – сказал он, добавив, что в случае с Трампом “полученная жалоба была связана с уголовным нарушением”.

Эксперты по правовым вопросам говорят, что телефонный звонок Трампа мог нарушить как минимум три уголовных закона штата о выборах: речь идет о сговоре с целью совершения фальсификации выборов, преступном подстрекательстве к совершению фальсификации выборов и умышленном вмешательстве в проведение выборов. Нарушения караются штрафом или лишением свободы.

При этом эксперты отмечают, что в подобных случаях уголовное законодательство обычно требует наличия умышленного намерения совершить преступление, а доказать это будет непросто, поскольку Трамп, вероятно, будет утверждать, что искренне верил в “фальсификацию” итогов выборов.

В команде бывшего президента США уже прокомментировали расследование.

“В запланированном разговоре между президентом Трампом, госсекретарем Раффенспергером и юристами с обеих сторон не было ничего неправильного или нежелательного. Если Раффенспергер не хотел, чтобы ему звонили по поводу выборов, ему не следовало баллотироваться на пост госсекретаря”, – говорится в заявлении Джейсона Миллера, советника Трампа.

Джо Байден стал первым демократом с 1992 года, одержавшим победу на президентских выборах в штате Джорджия.

Дональд Трамп неоднократно и необоснованно заявлял о якобы “фальсификации” итогов выборов. Его команда подавала иски с требованием пересмотра результатов.

В штате несколько раз проводился пересчет голосов. В итоге была подтверждена победа Джо Байдена с отрывом примерно в 12 000 голосов.