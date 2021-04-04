В американском штате Нью-Йорк семилетнему мальчику предъявили обвинение в изнасиловании, которое он якобы совершил в День благодарения.

Об этом сообщает радиостанция WWNY.

Обвинение в изнасиловании третьей степени было предъявлено 23 марта.

Адвокат Энтони Мартоне назвал дело “абсурдным”.

“Инстинктивно, это не должно случиться, чтобы 7-летний ребенок… я не думаю, что вы сильно осознаете, что вы делаете в семилетнем возрасте. Поэтому я считаю абсурдным обвинять семилетнего ребенка в изнасиловании. Им нужно будет доказать, что он на самом деле физически совершил это действие, что мне кажется почти невозможным”, – сказал Энтони Мартоне, Queens Defenders, директор отдела защиты молодежи по уголовным делам.

Расследование продолжается. Дело будет рассматривать суд по семейным делам. Подробности не разглашаются.