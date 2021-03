Об этом сообщает Axios.

Законопроект был принят Сенатом, 40 голосами “за” и 23 “против”, а затем он был одобрен 100 голосами “за” и 49 голосами “против” в Ассамблеи.

Ожидается, что штат будет собирать около 350 миллионов долларов в год в виде налогов, а недавно легализованная отрасль может создать от 30 000 до 60 000 новых рабочих мест.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что он с нетерпением ждет возможности подписать этот закон.

My statement on the legislation passed tonight by the NYS Legislature to legalize adult-use cannabis: pic.twitter.com/CqYs6oLWTn

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021