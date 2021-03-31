Об этом сообщает Axios.
Законопроект был принят Сенатом, 40 голосами “за” и 23 “против”, а затем он был одобрен 100 голосами “за” и 49 голосами “против” в Ассамблеи.
Ожидается, что штат будет собирать около 350 миллионов долларов в год в виде налогов, а недавно легализованная отрасль может создать от 30 000 до 60 000 новых рабочих мест.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что он с нетерпением ждет возможности подписать этот закон.
My statement on the legislation passed tonight by the NYS Legislature to legalize adult-use cannabis: pic.twitter.com/CqYs6oLWTn
— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021
После подписания Нью-Йорк станет 15-м штатом, легализовавшим употребление марихуаны в рекреационных целях.
Как сообщает CNBC, закон позволит хранить до 3 унций (85 грамм) марихуаны и 24 унции (680 грамм) концентрата марихуаны, а также вырастить до шести растений в домашних условиях. Если законопроект будет подписан, легализация вступит в силу немедленно, но не ожидается, что законные продажи начнутся через год или два.
- Нижняя палата Конгресса Мексики одобрила законопроект, который отменяет уголовную ответственность за использование каннабиса в рекреационных, медицинских и научных целях, что еще на шаг приблизит страну к созданию одного из крупнейших в мире рынков сбыта марихуаны.