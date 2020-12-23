Об этом сообщает местное издание Globo.

Он произошел от штамма B.1.1.28, который уже фиксировался в Бразилии с начала года.

Исследование не указывает на то, что новый штамм является более агрессивным, пока сообщают только о его обнаружении.

Образцы 180 геномов Sars-CoV-2, циркулирующих в штате Рио-де-Жанейро, были секвенированы лабораторией биоинформатики Национальной научно-вычислительной лаборатории (LNCC) в Петрополисе под руководством Аны Терезы Васконселос.

В 38 из 180 геномов обнаружены мутации, указывающие на то, что это новый штамм, объясняет Васконселос. 60 % геномов взяты из муниципалитета Рио-де-Жанейро.