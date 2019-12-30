У депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Нестора Шуфрича заявили, что он охотился в Намибии на диких животных в 2013 году "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шуфрича.

Напомним, ранее в Сети распространили фото, на которых Шуфрич хвастается убитыми дикими животными.

“Предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу”, – утверждают у нардепа.

“Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе” – добавили у народного избранника.

Согласно сообщению, Шуфрич в последний раз ездил на такую охоту на Африканский континент в 2013 году.