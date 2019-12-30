Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шуфрича.
Напомним, ранее в Сети распространили фото, на которых Шуфрич хвастается убитыми дикими животными.
“Предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу”, – утверждают у нардепа.
“Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе” – добавили у народного избранника.
Согласно сообщению, Шуфрич в последний раз ездил на такую охоту на Африканский континент в 2013 году.
- В июле 2019 года всплыли фото с убитыми животными, на которых запечатлен еще один депутат от ОПЗЖ – Владимир Кальцев.