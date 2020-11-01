Об этом он рассказал на форуме Hackster.
На заднем дворе дома Форсберга давно живет стая диких сорок. Однажды он заметил, что птицы пытаются вскрыть уличные фонари у его дома. Так ему пришла идея создать “умную” кормушку для птиц – чтобы сороки приносили ему мелкий мусор, а взамен получали еду.
Кормушка, созданная из бытовых отходов, помогла разработчику собирать крышки на переработку и очищать территорию от мусора.
Тем не менее у Форсберга ушло несколько лет, чтобы натренировать птиц искать крышки.
Механизм работает так: сорока опускает крышку в специальное отверстие, из окошка выпадает корм.
Форсберг привинтил кормушку к деревянному столу и установил камеру с датчиками, которые отвечают за выдачу семян или орехов.
Разработчик считает, что он первый, кто применил такой способ сбора отходов.
В будущем он надеется научить птиц приносить не только крышки, но и другой мусор.
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