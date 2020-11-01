Шведский инженер Ханс Форсберг, старший сотрудник в области искусственного интеллекта и робототехники в компании AFRY, придумал "умную" кормушку для птиц — она выдает корм в обмен на крышки от бутылок.

Об этом он рассказал на форуме Hackster.

На заднем дворе дома Форсберга давно живет стая диких сорок. Однажды он заметил, что птицы пытаются вскрыть уличные фонари у его дома. Так ему пришла идея создать “умную” кормушку для птиц – чтобы сороки приносили ему мелкий мусор, а взамен получали еду.

Кормушка, созданная из бытовых отходов, помогла разработчику собирать крышки на переработку и очищать территорию от мусора.

Тем не менее у Форсберга ушло несколько лет, чтобы натренировать птиц искать крышки.

Механизм работает так: сорока опускает крышку в специальное отверстие, из окошка выпадает корм.

Форсберг привинтил кормушку к деревянному столу и установил камеру с датчиками, которые отвечают за выдачу семян или орехов.

Разработчик считает, что он первый, кто применил такой способ сбора отходов.

В будущем он надеется научить птиц приносить не только крышки, но и другой мусор.