На фоне опасений по поводу возможной второй волны коронавируса COVID-19 в странах Европы в Швеции, где не вводились меры жесткого карантина, с конца июня наблюдается спад количества заражений.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Так, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, по данным на 29 июля, количество новых случаев заражения в Швеции на 100 тысяч населения за последние 14 дней снизилось на 54 %.

Тогда как в других странах Европы за тот же период наблюдался значительный рост новых случаев заболевания, в том числе в Испании, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах (за последний месяц наблюдалось увеличение на 40–200 %).

Среднесуточное число инфицирований в стране также снижается на протяжении последнего месяца – с 29 июня. Сокращается и количество летальных случаев, которые фиксируются каждые сутки. Так, если 15 апреля в стране было зарегистрировано 115 смертей от коронавируса, то 29 июля — всего две.

Как ранее отметил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, эти цифры свидетельствуют о том, что стратегия страны по борьбе с COVID-19 оказалась “в значительной степени успешной”.

По его словам, шведские власти не вводили жесткую блокировку, однако жители страны по собственной инициативе снизили интенсивность социальных контактов и соблюдали ряд других мер.

“Во многих отношениях добровольные меры, которые мы предприняли в Швеции, были столь же эффективными, как и полная блокировка в других странах”, – заявил Тегнелл.

“Сейчас мы наблюдаем быстро снижающееся количество случаев заболевания, у нас постоянно работает медицинская помощь, в любое время были свободные койки, в больницах никогда не было толп”, – добавил он.

Вместо тотальной блокировки власти Швеции стремилась развить “коллективный иммунитет”, надеясь, что увеличение числа людей, подверженных воздействию вируса, поможет предотвратить вторую волну заражений.

При этом некоторые ученые, а также учителя и родители в Швеции ранее высказывались против такой стратегии.

Согласно данным ресурса Worldometer, за последние сутки в Швеции зафиксировали 45 новых случаев заражения (и 9 летальных случаев). Общее количество случаев коронавируса с начала вспышки в стране составляет 80 тысяч 422.