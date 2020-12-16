Об этом сообщает шведское радио “Ekot”.

Расследование журналистов показало, что поскольку человек имеет право работать во время процесса предоставления убежища в Швеции, компания предлагает своим клиентам ложную историю о предоставлении убежища.

Журналисты провели собеседование с несколькими людьми, которые заплатили 12 000 шведских крон (40 тысяч гривен) агентству по трудоустройству Pelekh, чтобы устроиться на работу в Швеции, но которых вместо этого отправили в Шведский миграционный совет и попросили подать заявление о предоставлении убежища.

Сотрудники “Ekot” позвонили в один из 18 офисов компании в Украине сделав вид, что ищут работу, и им открыто заявили, что нужно будет подать заявление о предоставлении убежища.

“Вы получите историю о предоставлении убежища, которую вы выучите наизусть и расскажите Шведскому миграционному совету. Но с вероятностью 99 процентов вы не получите убежище, однако пока ваше дело расследуется, вам разрешат работать, вот как это работает”, – говорит женщина, отвечающая на звонок.

Журналистам также удалось увидеть несколько письменных контрактов с агентством Pelekh, в которых указано: “Наши юристы предоставляют вам статус беженца”.