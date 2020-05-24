Об этом сообщает агентство DPA.
“В воскресенье телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G)”, – говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня 5G будет доступна жителям Стокгольма. В Гетеборге и Мальме связь пятого поколения появится только 24 июня. Впоследствии сеть постепенно расширять по всей стране.
Сеть 5G обеспечивает скорость интернет-серфинга более 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.
Компания Tele2 опередила своих конкурентов Telia и Ericsson, которые планируют представить свои первые башни 5G в понедельник, 25 мая.
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