Об этом пишет The Conversation.
Муниципалитет, со ссылкой на Шведское агентство общественного здравоохранения, заявил, что нет научных доказательств пользы от ношения масок, но существует “большой риск” их неправильного использования. Но в итоге это решение все-таки отменили и муниципалитет смягчил правила.
Тем не менее в Швеции продолжают появляться новые случаи запрета на использование масок. Например, их запретили носить библиотекарям города Кунгсбакк.
Кроме того, Шведское агентство общественного здравоохранения еще в начале пандемии постоянно заявляло, что маски неэффективны и что их использование может фактически увеличить распространение COVID-19.
Политика Швеции в отношении масок перешла даже за пределы ее национальных границ, превратившись в международный активизм против масок. В апреле главный эпидемиолог страны писал в Европейский центр по контролю за заболеваниями, предлагая не рекомендовать использование масок.
Шведские власти сохраняли свою позицию противников масок до декабря, когда премьер-министр Стефан Левен резко изменил мнение: тогда маски обязали надевать в общественном транспорте.
В частности, их нужно было носить с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:00 тем, кто родился “в 2004 году и раньше” и те, у кого нет зарезервированного места для сидения.
Неудивительно, что сложные правила соблюдались плохо: только половина пассажиров носила маски в час пик.
Через две недели после того, как появилась рекомендация, директор шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон был замечен без маски в автобусе в час пик. Когда его спросили о причине, он пояснил, что не уследил за временем.
Тогда шведское общество возмутилось: если глава агентства здравоохранения неспособен следовать своим правилам, вряд ли можно винить в этом других граждан.
“Это результат месяцев плохого информирования о рисках, связанных с несоблюдением простой меры безопасности, которая широко распространена в других странах. Это может иметь очень тревожные последствия и привести к росту инфицирования в стране, которая и без того находится на грани третьей волны COVID- 19”, — говорят собеседники издания Пол О’Ши, старший преподаватель Лундского университета, и Тина Валравенс, доцент Школы бизнеса в Копенгагене.
- Ранее врачи Французской национальнаой медицинской академии призвали пассажиров общественного транспорта избегать разговоров друг с другом или по телефону, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса COVID-19.