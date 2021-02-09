Власти муниципалитета Хальмстад в Швеции отказались от использования масок и других медицинских видов защиты от COVID-19 в школах. В стране периодически вводят запрет на маски, объясняя это их неэффективностью и риском большего распространения коронавируса.

Об этом пишет The Conversation.

Муниципалитет, со ссылкой на Шведское агентство общественного здравоохранения, заявил, что нет научных доказательств пользы от ношения масок, но существует “большой риск” их неправильного использования. Но в итоге это решение все-таки отменили и муниципалитет смягчил правила.

Тем не менее в Швеции продолжают появляться новые случаи запрета на использование масок. Например, их запретили носить библиотекарям города Кунгсбакк.

Кроме того, Шведское агентство общественного здравоохранения еще в начале пандемии постоянно заявляло, что маски неэффективны и что их использование может фактически увеличить распространение COVID-19.

Политика Швеции в отношении масок перешла даже за пределы ее национальных границ, превратившись в международный активизм против масок. В апреле главный эпидемиолог страны писал в Европейский центр по контролю за заболеваниями, предлагая не рекомендовать использование масок.

Шведские власти сохраняли свою позицию противников масок до декабря, когда премьер-министр Стефан Левен резко изменил мнение: тогда маски обязали надевать в общественном транспорте.

В частности, их нужно было носить с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:00 тем, кто родился “в 2004 году и раньше” и те, у кого нет зарезервированного места для сидения.

Неудивительно, что сложные правила соблюдались плохо: только половина пассажиров носила маски в час пик.

Через две недели после того, как появилась рекомендация, директор шведского агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон был замечен без маски в автобусе в час пик. Когда его спросили о причине, он пояснил, что не уследил за временем.

Тогда шведское общество возмутилось: если глава агентства здравоохранения неспособен следовать своим правилам, вряд ли можно винить в этом других граждан.

“Это результат месяцев плохого информирования о рисках, связанных с несоблюдением простой меры безопасности, которая широко распространена в других странах. Это может иметь очень тревожные последствия и привести к росту инфицирования в стране, которая и без того находится на грани третьей волны COVID- 19”, — говорят собеседники издания Пол О’Ши, старший преподаватель Лундского университета, и Тина Валравенс, доцент Школы бизнеса в Копенгагене.