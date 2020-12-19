В Швейцарии утвердили закон, который предусматривает разрешение на однополые браки. Однако, представители некоторых партий требуют референдум.

Об этом сообщает издание The Local.

В частности, представители христианской и ультраконсервативной партий объявили о планах провести референдум для утверждения этого закона гражданами Швейцарии.

Сейчас две палаты парламента утвердили законопроект после нескольких раундов дебатов с 2013 года. Согласно этому закону, геям и лесбиянкам разрешается жениться, а лесбиянкам – получать доступ к банку спермы.

Добавим, что Швейцария была одной из немногих европейских стран, в которой было запрещено заключать однополые браки. К этому нетрадиционные пары могли зарегистрировать партнерские отношения, но это не давало таких юридических прав, как при браке.