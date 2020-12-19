Об этом сообщает издание The Local.
В частности, представители христианской и ультраконсервативной партий объявили о планах провести референдум для утверждения этого закона гражданами Швейцарии.
Сейчас две палаты парламента утвердили законопроект после нескольких раундов дебатов с 2013 года. Согласно этому закону, геям и лесбиянкам разрешается жениться, а лесбиянкам – получать доступ к банку спермы.
Добавим, что Швейцария была одной из немногих европейских стран, в которой было запрещено заключать однополые браки. К этому нетрадиционные пары могли зарегистрировать партнерские отношения, но это не давало таких юридических прав, как при браке.
- Во вторник, 15 декабря, Венгрия внесла поправки в определение семьи в свою конституцию. Это решение фактически наложило запрет на усыновление детей для однополых пар.