Источником почти половины новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Швейцарии являются ночные клубы, еще трети – бары и рестораны.

Об этом свидетельствуют результаты исследования швейцарского Федерального управления здравоохранения, информирует издание The Local.

Исследование было проведено по заказу Швейцарского радио и телевидения (Schweizer Radio und Fernsehen, SRF). В нем анализируются пути распространения коронавируса в обществе.

Согласно полученным данным, 42 % новых случаев заражения в Швейцарии за последние две недели связаны с ночными клубами. Еще 27 % – с барами и ресторанами.

Это означает, что источником двух третей случаев инфицирования (69 %) за указанный период стали ночные или гастрономические заведения.

Чуть более 12 % людей заразились от члена семьи, тогда как 8 % – от медицинского персонала.

Недавно швейцарские чиновники признали, что ночные клубы были открыты в стране слишком рано.

С тех пор, как 8 июня в Швейцарии разрешили вновь открыть клубы с лимитом в максимум 300 посетителей, был зафиксирован ряд вспышек, и сотни людей оказались на карантине.

Несколько кантонов сократили количество людей, которым можно заходить в ночные клубы. В некоторых клубах обязали посетителей носить защитные маски.

Посетители ночных клубов по-прежнему должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.