Об этом сообщает Swiss Info.
Сейчас в Швейцарию поставили первую партию вакцины – 107 тысяч доз из заказанных трех миллионов. Препарат американского и немецкого производителей был одобрен швейцарским регулятором здравоохранения на минувших выходных.
Первый человек, которого вакцинировали – 90-летняя женщина из группы риска в кантоне Люцерн. Следом вакцинация началась в кантонах Цуг и Аппенцелль.
Вооруженные силы страны готовятся начать развоз вакцины в другие кантоны, чтобы начать массовую вакцинация 4 января.
Федеральное управление общественного здравоохранения (FOPH) закупит для вакцинации также препараты компаний Moderna и AstraZeneca. В целом Швейцария с населением в 8,5 млн человек заказала 15,8 млн доз вакцин.
- Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что массовая вакцинация от COVID-19 в странах Европейского союза начнется 27 декабря.