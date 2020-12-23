Сегодня в Швейцарии началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID -19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Swiss Info.

Сейчас в Швейцарию поставили первую партию вакцины – 107 тысяч доз из заказанных трех миллионов. Препарат американского и немецкого производителей был одобрен швейцарским регулятором здравоохранения на минувших выходных.

Первый человек, которого вакцинировали – 90-летняя женщина из группы риска в кантоне Люцерн. Следом вакцинация началась в кантонах Цуг и Аппенцелль.

Вооруженные силы страны готовятся начать развоз вакцины в другие кантоны, чтобы начать массовую вакцинация 4 января.

Федеральное управление общественного здравоохранения (FOPH) закупит для вакцинации также препараты компаний Moderna и AstraZeneca. В целом Швейцария с населением в 8,5 млн человек заказала 15,8 млн доз вакцин.