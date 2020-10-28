Об этом сообщает The Local.
Так, учреждения прекратят работать в 23:00 и смогут открыться только в 6:00.
Вводятся ограничения и на участие в общественных мероприятиях – не более 50 человек. Это касается всех мероприятий, в том числе футбольных матчей, религиозных месс, свадеб, дискотек и так далее. Под исключение попадают политические демонстрации и сбор подписей за референдумы и инициативы.
При этом количество участников частных мероприятий не должно превышать десяти человек.
Кроме того, на всей территории Швейцарии защитные маски станут обязательными в закрытых помещениях и общественном транспорте, а также на территориях, прилегающих к ресторанам и магазинам.
Сколько продлятся ограничения – пока неизвестно.
- Ранее сообщалось, что с понедельника, 2 ноября, власти Германии вводят жесткие карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса. Так, запрещается работа баров, ресторанов и фитнес-залов.