Правительство Швейцарии с завтрашнего дня, 29 октября, вводит комендантский час для заведений общественного питания и баров из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Также в стране усиливают общие карантинные ограничения.

Об этом сообщает The Local.

Так, учреждения прекратят работать в 23:00 и смогут открыться только в 6:00.

Вводятся ограничения и на участие в общественных мероприятиях – не более 50 человек. Это касается всех мероприятий, в том числе футбольных матчей, религиозных месс, свадеб, дискотек и так далее. Под исключение попадают политические демонстрации и сбор подписей за референдумы и инициативы.

При этом количество участников частных мероприятий не должно превышать десяти человек.

Кроме того, на всей территории Швейцарии защитные маски станут обязательными в закрытых помещениях и общественном транспорте, а также на территориях, прилегающих к ресторанам и магазинам.

Сколько продлятся ограничения – пока неизвестно.