Новый штамм коронавируса COVID-19, вспышку которого зафиксировали в Великобритании, появился в Швеции. Им заразился путешественник.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что путешественник недавно вернулся из Великобритании. После этого мужчина получил положительный тест на коронавирус.

Представитель Министерства здравоохранения страны Сара Байфорс заявила, что путешественник самоизолировался. Среди контактных лиц заражений не обнаружено.

Известно, что больной находится в Сормланде, расположенном на юге от Стокгольма. Считается, что новый штамм коронавируса более агрессивный и быстрее распространяется среди людей.