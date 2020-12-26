Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что путешественник недавно вернулся из Великобритании. После этого мужчина получил положительный тест на коронавирус.
Представитель Министерства здравоохранения страны Сара Байфорс заявила, что путешественник самоизолировался. Среди контактных лиц заражений не обнаружено.
Известно, что больной находится в Сормланде, расположенном на юге от Стокгольма. Считается, что новый штамм коронавируса более агрессивный и быстрее распространяется среди людей.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Также правительства Польши, Чехии и Гонконге вслед за рядом европейских стран приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы, необходимо усилить защитные меры.