Об этом сообщает издание The Verge.
Дональд Трамп потеряет привилегии в Twitter, которыми он пользуется как мировой лидер, 20 января 2021 года. Тогда новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность.
В компании Twitter подтвердили, что после этой даты к личному профилю Трампа – @realDonaldTrump – будут применяться те же правила, что и к любому другому.
Пока же в соцсети действует специальная политика по отношению к мировым лидерам и некоторым чиновникам. Их посты, если они нарушают правила сообщества, не удаляются, а получают специальные отметки. Такая политика используется с 2019 года, и, как объясняют в Twitter, связана с тем, что такие сообщения имеют общественную значимость.
“Подход Twitter к мировым лидерам, кандидатам и государственным служащим базируется на принципе, согласно которому люди должны иметь возможность видеть, что говорят их лидеры, с четким контекстом. Это означает, что мы можем применять предупреждения, ярлыки и ограничивающие меры к определенным твитам. Эта политическая база применяется к нынешним мировым лидерам и кандидатам на должность, а не к частным гражданам, когда они больше не занимают эти должности”, – отметил представитель компании.
Напомним, социальная сеть Twitter обозначила как ложные более трети твитов Дональда Трампа, которые он написал со дня проведения выборов, 3 ноября.
Например, обозначили как противоречивые посты Трампа об уровне его поддержки в трех штатах, где результаты еще не были обнародованы, а также как вводящие в заблуждение посты о “попытке соперников украсть выборы”.
- В разгар подсчета голосов Трамп раскритиковал социальную сеть Twitter, заявив, что она “вышла из-под контроля”.