В начале следующего года, когда новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность 45-й президент США Дональд Трамп потеряет привилегии в Twitter, благодаря которым его фейковые посты обозначали, но не удаляли.

Об этом сообщает издание The Verge.

Дональд Трамп потеряет привилегии в Twitter, которыми он пользуется как мировой лидер, 20 января 2021 года. Тогда новоизбранный президент Джо Байден вступит в должность.

В компании Twitter подтвердили, что после этой даты к личному профилю Трампа – @realDonaldTrump – будут применяться те же правила, что и к любому другому.

Пока же в соцсети действует специальная политика по отношению к мировым лидерам и некоторым чиновникам. Их посты, если они нарушают правила сообщества, не удаляются, а получают специальные отметки. Такая политика используется с 2019 года, и, как объясняют в Twitter, связана с тем, что такие сообщения имеют общественную значимость.

“Подход Twitter к мировым лидерам, кандидатам и государственным служащим базируется на принципе, согласно которому люди должны иметь возможность видеть, что говорят их лидеры, с четким контекстом. Это означает, что мы можем применять предупреждения, ярлыки и ограничивающие меры к определенным твитам. Эта политическая база применяется к нынешним мировым лидерам и кандидатам на должность, а не к частным гражданам, когда они больше не занимают эти должности”, – отметил представитель компании.

Напомним, социальная сеть Twitter обозначила как ложные более трети твитов Дональда Трампа, которые он написал со дня проведения выборов, 3 ноября.

Например, обозначили как противоречивые посты Трампа об уровне его поддержки в трех штатах, где результаты еще не были обнародованы, а также как вводящие в заблуждение посты о “попытке соперников украсть выборы”.