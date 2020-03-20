В январе 2020 года от гриппа и пневмонии в Украине умерли 621 человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В общем, за январь по разным причинам умерли 53 610 граждан Украины.

При этом от туберкулеза в январе умерли 309 человек, от заболевания, вызванного ВИЧ, – 295.

Злокачественные новообразования повлекли смерть еще 7040 украинцев.

Отмечается, что заболевания органов дыхания унесли жизни 1203 человек. Из них от гриппа и пневмонии, в частности, умерли 621 человек.