Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В общем, за январь по разным причинам умерли 53 610 граждан Украины.
При этом от туберкулеза в январе умерли 309 человек, от заболевания, вызванного ВИЧ, – 295.
Злокачественные новообразования повлекли смерть еще 7040 украинцев.
Отмечается, что заболевания органов дыхания унесли жизни 1203 человек. Из них от гриппа и пневмонии, в частности, умерли 621 человек.
- По состоянию на вечер 19 марта количество случаев COVID-19 по Украине достигло 26. Из них 3 — летальных.
- В Черновцах выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом COVID-19.