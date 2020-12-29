В Сиднее (Австралия) толпы туристов устроили шумную пляжную вечеринку на Рождество без соблюдения каких-либо карантинных правил. Теперь им грозит депортация.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Инцидент произошел в районе пляжа Бронте.

На Рождество там были замечены сотни молодых людей без защитных масок. Они танцевали, выпивали и пели в парке возле пляжа, не соблюдая какую-либо социальную дистанцию.

По данным агентства, большинство участников вечеринки были туристами, в том числе из Великобритании.

“Вы могли услышать множество четко выраженных английских акцентов, а несколько человек были в белых английских футболках”, – рассказал агентству Питер Хеннам, местный журналист, который прошел мимо толпы.

По его словам, позже на место инцидента прибыл наряд полиции и вертолет. При этом группы людей продолжали вечеринку, в то время как полиция ходила между ними и пыталась разогнать.

Как отмечает ВВС, подобные праздничные вечеринки среди туристов здесь были привычным явлением в другие годы.

Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила ВВС, что наказание к тем, кто участвовал в вечеринке, не применяли. В полиции уточнили, что “в то время это было оперативное решение, поскольку было очень много людей, с которыми нужно было иметь дело”.

Сообщение о вечеринке вызвало гнев местных жителей. Многие австралийцы выражали возмущение и называли такое поведение эгоистичным, так как другие придерживались ограничений на Рождество.

Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард заявил, что потенциально вечеринка может стать “суперраспространителем” COVID-19 и подрывает коллективные усилия общины.

Многие критиковали полицию за слишком мягкое обращение с участниками вечеринки.

Тем временем министр иммиграции Австралии Алекс Хоук заявил, что туристы и другие иностранцы, уличенные в нарушении карантинных ограничений, могут быть депортированы.

Он подчеркнул, что был шокирован сценами на пляже Бронте.

“Если кто-то угрожает общественной безопасности или здоровью, его виза может быть аннулирована”, – заявил Хоук.

По словам министра, будут рассмотрены условия получения виз нарушителями карантина, сообщает The Telegraph.

“Небольшое меньшинство людей, которые поступают неправильно, должны понимать, что они гости в Австралии, они имеют временную визу. И если они нарушат условия своей визы, она подлежит аннулированию”, – сообщил он.

Сидней сейчас борется с новой вспышкой коронавируса после месяцев отсутствия случаев болезни у местных жителей. Было зафиксировано уже более 120 новых случаев. Из-за этого за неделю до Рождества в городе пришлось восстановить карантинные мероприятия: в частности, ограничить праздничные собрания.

В свою очередь в Великобритании перед Рождеством ввели строгие карантинные ограничения, в связи с чем многие жители уехали из страны на праздники.