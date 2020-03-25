Лаборатория NanoBio при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура разработала экспресс-тест, позволяющий определить, заражен ли человек коронавирусом за несколько минут.

Об этом пишет ежедневная газета, базирующаяся в Сингапуре, The Straits Times.

Профессор Джеки Ин, возглавляющая лабораторию NanoBio, и ее команда планируют сдать тест на утверждение через месяц.

Отмечается, что тест ищет генетический материал вируса в выделениях пациента, собранных из мазка. Затем этот образец помещается в портативное устройство, которое даст результат примерно через 5-10 минут, используя чрезвычайно быстрый метод амплификации, которые специалисты назвали Cepat.

“Мы провели предварительную клиническую проверку в женской и детской больнице, используя образцы реальных пациентов, и обнаружили, что тест очень чувствительный и точный”, – подчеркнула профессор Ин.

По ее словам, после утверждения технология может использоваться для изготовления таких комплектов для использования в больницах. Он также будет адаптирован для использования в клиниках общей практики.