Об этом пишет ежедневная газета, базирующаяся в Сингапуре, The Straits Times.
Профессор Джеки Ин, возглавляющая лабораторию NanoBio, и ее команда планируют сдать тест на утверждение через месяц.
Отмечается, что тест ищет генетический материал вируса в выделениях пациента, собранных из мазка. Затем этот образец помещается в портативное устройство, которое даст результат примерно через 5-10 минут, используя чрезвычайно быстрый метод амплификации, которые специалисты назвали Cepat.
“Мы провели предварительную клиническую проверку в женской и детской больнице, используя образцы реальных пациентов, и обнаружили, что тест очень чувствительный и точный”, – подчеркнула профессор Ин.
По ее словам, после утверждения технология может использоваться для изготовления таких комплектов для использования в больницах. Он также будет адаптирован для использования в клиниках общей практики.
- Ранее украинский микробиолог Руслан Саламатин рассказал, что лабораторные тесты на атипичный коронавирус являются более точными, чем экспресс-тесты.