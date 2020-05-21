Об этом сообщает Reuters.
Робот, которого выпустила сингапурская компания PBA Group, назвали Sunburst UV Bot. Сейчас он “работает” в одном из торговых центров Сингапура.
По словам представителя компании PBA Group Деррика Япа, новая пандемия коронавируса предоставила возможность проверить робота в работе.
“Это опасно, потому что UVC не должен использоваться, когда вокруг люди”, – сказал он, уточнив, что имеет в виду коротковолновый бактерицидный тип ультрафиолетового излучения.
Отмечается, что UVC может быть вредным для кожи и глаз, поэтому робота тестируют после закрытия торгового центра. Хотя он запрограммирован на отключение ультрафиолетового света, если обнаружит человека поблизости.
Стоит такой робот 70 000 долларов США. Некоторые из них сдаются в аренду клиентам за 3 000 долл. в месяц. После тестирования UVC планируют передать больницам и изоляторам.
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