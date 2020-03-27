Власти Сингапура ужесточили меры наказания за нарушение правил, введенных для борьбы с коронавирусом. Теперь за несоблюдение дистанции будут штрафовать либо сажать в тюрьму.

Об этом пишет Time.

Новые законы, которые были приняты на фоне всплеска новых случаев коронавируса, вступили в силу в пятницу.

Согласно документу, людей, которые намеренно нарушают дистанцию в один метр, будут признавать виновным в совершении преступления. После чего, их могут отправить в тюрьму на срок до полугода и оштрафовать на сумму до 7 тысяч долларов.

Правительство Сингапура также закрыло бары и ночные клубы, наложило ограничения на собрания более 10 человек и запретило проведение крупных мероприятий.

Сингапур подтвердил первый случай COVID-19 в еще 23 января, но благодаря драконовским методам власти смогли предотвратить крупную вспышку распространения из материкового Китая. Сейчас Сингапур, как и несколько других городов в Азии, сталкивается со второй волной коронавируса.