Об этом пишет Time.
Новые законы, которые были приняты на фоне всплеска новых случаев коронавируса, вступили в силу в пятницу.
Согласно документу, людей, которые намеренно нарушают дистанцию в один метр, будут признавать виновным в совершении преступления. После чего, их могут отправить в тюрьму на срок до полугода и оштрафовать на сумму до 7 тысяч долларов.
Правительство Сингапура также закрыло бары и ночные клубы, наложило ограничения на собрания более 10 человек и запретило проведение крупных мероприятий.
Сингапур подтвердил первый случай COVID-19 в еще 23 января, но благодаря драконовским методам власти смогли предотвратить крупную вспышку распространения из материкового Китая. Сейчас Сингапур, как и несколько других городов в Азии, сталкивается со второй волной коронавируса.
- Ранее сообщалось, что в Сингапуре зафиксировано менее 400 случаев COVID-19, треть пациентов уже здоровы, погибших нет. Такого успеха страна достигла благодаря тому, что заранее подготовилась.