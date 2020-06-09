В Скалистых горах (горный хребет в Северной Америке) нашли сундук с сокровищами на сумму более 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает CBS News.

Клад спрятал там коллекционер Форрест Фенн еще более 10 лет назад. В 2010 году он опубликовал свою автобиографию под названием “Страсть погони”, в которой написал, что спрятал старинный бронзовый сундук с сокровищами где-то в Скалистых горах. Фенн оставил в книге подсказки, зашифрованные в стихотворении, которые должны были указать на конкретное местонахождения клада.

Поиском разгадок занимались тысячи людей. По крайней мере, четыре человека погибли, охотясь за сокровищами.

На прошлой неделе сундук нашли. Человек, обнаруживший клад, пожелал остаться неизвестным. В доказательство он отправил Фенну фотографию найденных драгоценностей.

Коллекционер рассказал, что помимо редких золотых монет и антикварных украшений, он упаковал в сундук доколумбовые фигуры животных, доисторические чеканные золотые зеркала и древние китайские маски, вырезанные из нефрита.