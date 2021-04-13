Про це повідомляє місцеве видання “Діловий Слов’янськ”.
Таким чином Василь Хоменко вирішив привернути увагу до військових дій, що досі тривають на Донбасі, і для того, щоб ситуація 2014 року не повторилася в місті у майбутньому.
Коли Хоменко розставив прапори, депутати почали обурюватися і вимагати викликати поліцію. Активіст закликав присутніх бути толерантними.
Після прибуття поліціянти винесли прапор РФ із сесійної зали. Копи склали на активіста протокол про порушення. У свою чергу Василь Хоменко також написав свою заяву в поліцію.
- У Слов’янську Донецької області 1 січня 2021 року пройшла традиційна смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери.