12 квітня на засідання міської ради в Слов'янську місцевий активіст Василь Хоменко приніс два прапора - Росії та України. На засідання викликали поліцію.

Про це повідомляє місцеве видання “Діловий Слов’янськ”.

Таким чином Василь Хоменко вирішив привернути увагу до військових дій, що досі тривають на Донбасі, і для того, щоб ситуація 2014 року не повторилася в місті у майбутньому.

Коли Хоменко розставив прапори, депутати почали обурюватися і вимагати викликати поліцію. Активіст закликав присутніх бути толерантними.

Після прибуття поліціянти винесли прапор РФ із сесійної зали. Копи склали на активіста протокол про порушення. У свою чергу Василь Хоменко також написав свою заяву в поліцію.