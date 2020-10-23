Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что с 24 октября по 1 ноября в стране будет действовать комендантский час на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает местное издание Mynovohrad.

В это время будут закрыты почти все магазины, предприятия и школы.

Будет разрешена работа продовольственных магазинов и магазинов хозтоваров, коммунальных служб.

Во время действия комендантского часа гражданам запрещено выходить из дома. Исключение – необходимость быть на работе, нужно сдать тест на коронавирус, сходить в магазин или аптеку. Также разрешено посещать родственников.

Также разрешено уехать в сельскую местность и вернуться в город после окончания комендантского часа.

С 26 октября по 15 ноября в общественном транспорте отменят бесплатный проезд для льготных категорий населения.

В МОЗ Словакии сообщили, что с начала эпидемии в стране выявлено 35 330 случаев заражений коронавирусом. За время пандемии скончались 115 человек, из них 17 – в среду, 22 октября.