Об этом сообщает местное издание Mynovohrad.
В это время будут закрыты почти все магазины, предприятия и школы.
Будет разрешена работа продовольственных магазинов и магазинов хозтоваров, коммунальных служб.
Во время действия комендантского часа гражданам запрещено выходить из дома. Исключение – необходимость быть на работе, нужно сдать тест на коронавирус, сходить в магазин или аптеку. Также разрешено посещать родственников.
Также разрешено уехать в сельскую местность и вернуться в город после окончания комендантского часа.
С 26 октября по 15 ноября в общественном транспорте отменят бесплатный проезд для льготных категорий населения.
В МОЗ Словакии сообщили, что с начала эпидемии в стране выявлено 35 330 случаев заражений коронавирусом. За время пандемии скончались 115 человек, из них 17 – в среду, 22 октября.
- Власти Словакии решили организовать массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19.