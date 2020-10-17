Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как сообщил словацкий премьер-министр Игор Матович, для этих целей страна приобретает 13 млн экспресс-тестов на антигены (обнаруживают наличие определенного вирусного антигена, например, белков).

Эти тесты менее точны, чем ПЦР (которые считаются “золотым стандартом” при выявлении коронавируса), но имеют преимущество – дают быстрые результаты (примерно через 15 минут).

Тестирование должно состояться в течение двух выходных подряд, сообщает газета Slovak Spectator.

Сначала планируется протестировать население в тех регионах, где ситуация с распространением COVID-19 хуже, затем – остальные.

Для проведения тестирования будет обустроено почти 6 тысяч мест. Оно будет бесплатным и доступным для всех, кто на момент тестирования будет находиться на территории Словакии.

Пока не ясно, будет ли тестирование обязательным.

“Это будет операция, которой Словакия не знала, и я думаю, что ни одна другая страна тоже”, – отметил Матович, которого цитирует издание Denník N.

Политик заверил, что если переговоры и общественное обсуждение покажут в ближайшие дни, что план с тестированием не может быть реализован, он готов уйти в отставку.

Население Словакии составляет около 5,5 млн человек.

В последнее время в стране наблюдается рекордный рост случаев коронавируса (например, по состоянию на четверг их было более 2 тысяч).

C начала эпидемии в стране было зафиксировано более 28,2 подтвержденных случаев заболевания, 82 человека скончались.