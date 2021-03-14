В Словакии после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca умерла учительница средней школы.

Об этом сообщает словацкий телеканал RTVS.

По информации издания, меньше, чем через две недели после вакцинации у женщины появились побочные эффекты: резко поднялась температура, сильно болела голова и суставы. Ее госпитализировали, в больнице она скончалась.

Сообщается, что причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Тем не менее связь между летальным исходом и препаратом AstraZeneca пока не установлена.

Всего в Словакию было импортировано 21,6 тыс. доз.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из одной партии в миллион доз. Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки вакцины.

Напомним, в последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния.