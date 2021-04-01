В Словакии назначили новое правительство во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером, который до этого возглавлял министерство финансов.

Об этом сообщает местная газета Aktuality.

Торжественная церемония назначения премьера и правительства состоялась в президентском дворце в Братиславе.

Примечательно, что большинство членов Кабмина сохранили свои должности. Вакантным осталось место министра труда.

В состав правительства вошли представители четырех политических объединений: правоцентристская партия “Обычные люди и независимые личности” (ОЛНЛ), либерально-консервативная партия “За людей”, либеральная партия “Свобода и солидарность” (СиС) и правоцентристское политическое движение “Мы – семья”.

Бывший премьер-министр Игорь Матович занял должность Эдуарда Хегера и стал министром финансов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже поздравил Хегера с назначением.

“Поздравляю Эдуарда Хегера с назначением на должность Премьер-министра Словакии. Желаю успехов в работе и благ словацкому народу. Надеюсь, что дружеские отношения между Украиной и Словакией будут и впредь укрепляться”, — написал украинский премьер в Twitter.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал своего словацкого коллегу Ивана Корчока.

“Поздравляю Ивана Корчока с его повторным назначением министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики. Надеемся на дальнейшую совместную работу на благо двух наших дружественных народов и во имя общего успешного европейского будущего Украины и Словакии”, — написал Кулеба.

Напомним, 3 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович опозорился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.