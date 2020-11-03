В прошедшие выходные Словакия протестировала на коронавирус COVID-19 более 3,6 миллиона человек, что составляет две трети всего населения страны. Положительный результат на вирус дали чуть более 1 % участников тестирования.

Об этом сообщает CNN.

В рамках общенациональной программы, которая получила название “Совместная ответственность”, Словакия тестировала всех людей старше 10 лет. Исключения были лишь для людей старше 65 лет, которые проводят большую часть своего времени дома, инвалидов, больных раком, людей с ослабленным иммунитетом и других уязвимых групп.

По данным властей, чуть более 1 % участников программы дали положительный результат, всего около 38 359 человек.

Впервые пилотные тестирования прошли 23 октября в Ораве и Бардейове, двух регионах с наибольшим количеством случаев COVID-19 в стране. За три дня эксперимента там протестировали около 141 000 человек.

В остальной части страны тестирование проходило одновременно в субботу и воскресенье, 31 октября и 1 ноября.

По словам эксперта по моделированию инфекционных заболеваний Университета Уорика и научного советника правительства Великобритании Майка Тилдесли, эффективное массовое тестирование может использоваться в долгосрочной перспективе в качестве альтернативы изоляции для контроля распространения болезни.

“Любая стратегия массового тестирования должна проводиться через регулярные промежутки времени (каждые несколько дней), чтобы быть эффективной стратегией и позволить смягчить некоторые меры изоляции”, – добавил он.

Правительство Словакии заявило, что рассматривает возможность проведения второго раунда массового тестирования в конце этого месяца, но решение пока не принято.