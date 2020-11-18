Об этом сообщает агентство Reuters.
Во вторник, 17 ноября, тысячи людей вышли на улицы столицы страны – Братиславы и других городов.
В Братиславе демонстранты собрались в разных районах города – в том числе у правительственных зданий. Митинги, которые начались днем и длились до вечера, произошли в день, когда Словакия отмечала годовщину Бархатной революции 1989 года.
Протестующие держали в руках флаги Словакии, плакаты с критикой премьер-министра страны Игоря Матовича и надписями: “Верните наш свободу!”. Многие были без защитных масок.
Словацкое информационное агентство TASR сообщило, что к протестам присоединились радикально настроенные ультрас. Они бросали различные предметы в правительственные здания. По данным СМИ, в протестах участвовали также сторонники ультраправых.
О серьезных инцидентах полиция не сообщала. Известно, что один правоохранитель получил ранение.
Стоит отметить, что, как и в других странах Центральной Европы, в Словакии с сентября наблюдается рост количества случаев заболевания COVID-19.
В последнее время правительство Словакии начало вновь открывать театры, кинотеатры и фитнес-центры с ограничениями по вместимости.
Однако ряд ограничений продолжают действовать: в частности, относительно собраний граждан, работы ресторанов и заведений образования.
В понедельник в Словакии было зарегистрировано 1326 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем во время пиков несколько недель назад, когда диагностировали более 3000 случаев в день.
Общее количество случаев заражения COVID-19 в стране превышает 88 тысяч.
- В начале ноября Словакия протестировала на коронавирус COVID-19 более 3,6 миллиона человек, что составляет две трети всего населения страны. Положительный результат на вирус дали чуть более 1 % участников тестирования.