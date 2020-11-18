В Словакии тысячи жителей вышли на протест против карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Во вторник, 17 ноября, тысячи людей вышли на улицы столицы страны – Братиславы и других городов.

В Братиславе демонстранты собрались в разных районах города – в том числе у правительственных зданий. Митинги, которые начались днем и длились до вечера, произошли в день, когда Словакия отмечала годовщину Бархатной революции 1989 года.

Протестующие держали в руках флаги Словакии, плакаты с критикой премьер-министра страны Игоря Матовича и надписями: “Верните наш свободу!”. Многие были без защитных масок.

Словацкое информационное агентство TASR сообщило, что к протестам присоединились радикально настроенные ультрас. Они бросали различные предметы в правительственные здания. По данным СМИ, в протестах участвовали также сторонники ультраправых.

О серьезных инцидентах полиция не сообщала. Известно, что один правоохранитель получил ранение.

Стоит отметить, что, как и в других странах Центральной Европы, в Словакии с сентября наблюдается рост количества случаев заболевания COVID-19.

В последнее время правительство Словакии начало вновь открывать театры, кинотеатры и фитнес-центры с ограничениями по вместимости.

Однако ряд ограничений продолжают действовать: в частности, относительно собраний граждан, работы ресторанов и заведений образования.

В понедельник в Словакии было зарегистрировано 1326 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем во время пиков несколько недель назад, когда диагностировали более 3000 случаев в день.

Общее количество случаев заражения COVID-19 в стране превышает 88 тысяч.