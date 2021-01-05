Об этом сообщил министр здравоохранения страны Марек Крайчи на своей странице в Facebook.
“Уже в первых образцах, взятых в районе Михаловце, специалистам из братиславского Университета Коменского удалось идентифицировать так называемую английскую мутацию”, — пишет Крайчи.
Также он напомнил, что согласно данным ECDC (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний), этот штамм имеет на 70% более высокую способность к распространению, более высокое репродуктивное число Rt – примерно на 0,4, чем обычный COVID-19.
“Его распространение чаще встречается среди людей в возрасте до 60 лет и интенсивно среди детей. Клинические признаки и летальность болезни нового варианта не изменились по сравнению с обычным коронавирусом”, – добавил министр.
- Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о срочном введении нового локдауна в Англии. Ранее в стране обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, более агрессивный и заразный.
- Также ученые подтвердили, что новый штамм коронавируса, вспышку которого зафиксировали в Великобритании, агрессивнее и заразнее, чем предыдущие версии вируса.