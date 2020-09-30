Об этом сообщает издание Aktuality.

Так, режим ЧП снова начнет действовать с 1 октября и продлится 45 дней. После этого правительство рассмотрит его отмену.

На это время будут запрещены все массовые мероприятия, кроме церемоний бракосочетания, крещения, похорон и собраний представителей власти.

Общепит при этом будет работать с 6:00 до 22:00 за исключением служб доставки и продажи еды навынос.

Министр здравоохранения Марек Крайчи заявил, что режим ЧП позволит быстрее закупать новые тесты на COVID-19 и защитное оборудование, а в больницах позволит перемещать сотрудников туда, где они больше всего необходимы.