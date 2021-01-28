В Братиславе 24-летний мужчина решил ограбить АЗС, но его оперативно задержали с поличным.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Братиславы.

История была бы слишком банальной, но не в этом случае. Отмечается, что грабитель напал на работника АЗС и потребовал деньги из кассы. Однако ему удалось заманить злоумышленника в помещение и закрыть дверь.

После этого мужчина немедленно вызвал полицейских. Однако вместе со злоумышленником в помещении находилась молодая девушка – еще одна работница АЗС.

Во избежание физического насилия девушка предложила грабителю заняться оральным сексом, а тот согласился.

Полицейские, прибывшие на вызов, застали пару за интимным занятием. Задержание произошло без сопротивления. Грабитель-неудачник остался доволен, хотя и без денег.