Об этом сообщает пресс-служба полиции Братиславы.
История была бы слишком банальной, но не в этом случае. Отмечается, что грабитель напал на работника АЗС и потребовал деньги из кассы. Однако ему удалось заманить злоумышленника в помещение и закрыть дверь.
После этого мужчина немедленно вызвал полицейских. Однако вместе со злоумышленником в помещении находилась молодая девушка – еще одна работница АЗС.
Во избежание физического насилия девушка предложила грабителю заняться оральным сексом, а тот согласился.
Полицейские, прибывшие на вызов, застали пару за интимным занятием. Задержание произошло без сопротивления. Грабитель-неудачник остался доволен, хотя и без денег.
- Вечером в среду, 27 января, в польском Вроцлаве украинский заробитчанин после увольнения на одном из предприятий концерна LG устроил незабываемое прощание. Известно, что украинец решил выразить свой протест и появился у входа на территорию предприятия в обнаженном виде.