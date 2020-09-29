Во фракции "Слуга народа" сейчас происходит до 10 конфликтов вокруг списков кандидатов на местных выборах.

Об этом говорится в материале #Букв ” Павлюкивские против коломойских: как “Слуги народа” списки делят”.

Так, на вопрос, сколько недовольных списками кандидатов есть во фракции, собеседники в партии “СН” говорят, что до десятка.

“Некоторых удалось успокоить путем вождения на пошептать к Шефиру, но теперь недовольны кураторы”, – добавил он.

Следует отметить, что накануне фотокорреспондент #Букв зафиксировал переписку, где председателя комитета местного самоуправления Александра Клочко обвиняют в изменении списка на Житомирщине.

В частности, в официальном чате “Слуги народа” депутат от Житомирщины жаловался, что областная организация после “многоразового согласования списков кандидатов, коллективных походов в ОП, после принятия компромиссных решений, с которыми согласились все стороны, после проведения партийной конференции и зачитывания списка (чтобы никто никого не кинул) списки изменила задним числом и втихую”.

Кроме того, в материале #Букв говорится, что ха заявлением о продаже списков на Киевщине, которое сделал нардеп Николай Галушко, стоит борьба групп олигарха Игоря Коломойского и спонсора президентской кампании Владимира Зеленского Ильи Павлюка.

“Это конфликт между павлюкивскими и бородатыми (так за глаза называют группу Коломойского). Они давно уже там делят область. Теперь вот за списки взялись”, – отметил источник в партии.