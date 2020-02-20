У народных депутатов от фракции "Слуги народа" сорвалась встреча с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Об этом сообщают #Буквы.

Корреспонденту #Букв удалось сфотографировать переписку в чате “слуг народа” на телефоне Елены Шуляк, из которой следует, что сегодня вечером должна была состоятся встреча депутатов и Гончарука.

Однако из-за того, что премьер улетел в Новые Санжары, где готовятся встречать эвакуированных из Китая украинцев, встречу отменили.

Кроме того, депутаты также сообщили #Буквам, что у них так и не было встречи с премьером до его завтрашнего отчета в Парламенте.