Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа”, нардеп Евгения Кравчук.
Как известно, ранее Рада отменила пленарные заседания из-за жесткого карантин в Киеве. Так, неделю с 29 марта по 2 апреля было решено сделать непленарной.
Следовательно, в течение последних трех недель депутаты в зале заседаний не собирались, кроме 30 марта, когда произошло сразу три пленарных заседания.
По словам Кравчук, следующая неделя в ВР будет пленарной (как и прописано в календарном плане).
При этом нардеп анонсировала “работу в две смены”: поскольку деятельность Рады фактически заблокирована поправками к законопроекту о “земельный децентрализации”, будут проводиться внеочередные заседания.
“На следующей неделе в сессионном зале поработаем в “две смены”: после обычных заседаний (по графику) проведем еще как минимум два внеочередных во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в “штатном режиме” заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам”, – написала Кравчук.
По ее словам, к рассмотрению на внеочередных заседаниях ВР запланированы следующие законопроекты:
• № 4533 “О конституционной процедуре”, принятие которого “обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами”;
• президентский документ № 4651, которым предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17 000 грн) за ложь в декларациях и лишать свободы на срок до двух лет за умышленное непредоставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации;
• № 4210, который совершенствует “процедуры оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза” и обеспечивает “реализацию приоритетов деятельности правительства”;
• № 4475, что “направлен на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей”;
• № 4398, задачей которого является “защита прав валютных заемщиков, которые брали кредиты в иностранной валюте и вынуждены до сих пор их выплачивать, а также создание механизмов для предотвращения их банкротства”;
• № 4399, направленный на “сбалансирование налогообложения относительно валютных заемщиков путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины”;
• № 5014, который предусматривает предоставление ученикам, завершающим получение образования, права выбора вида оценивания их результатов обучения (годовое оценивание / ГИА / ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19;
• № 5187-1, принятие которого должно устранить “законодательную норму, согласно которой застрахованные лица фактически лишались права на получение пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве”;
• № 5308, целью которого является создание “необходимых условий для надлежащей реализации инициированной президентом программы “Доступная ипотека”;
• № 3774, предусматривающий введение ряда антирейдерских мер и установление действенных предохранителей с целью предотвращения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом;
• № 4555 “О внесении изменений в закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц”;
• № 4535 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост”.
- 30 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- В тот же день Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект по поддержке граждан и бизнеса, которые несут потери из-за ограничений “красной” зоны карантина (выплаты им по 8000 грн). Также был принят в первом чтении законопроект о налоговой амнистии.
- Кроме того, Верховная Рада поддержала постановление “об осуждении” акции протеста на Банковой, состоявшейся 20 марта.