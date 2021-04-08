Верховная Рада Украины на следующей неделе, кроме очередных, проведет по меньшей мере два внеочередных заседания – во вторник и четверг.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа”, нардеп Евгения Кравчук.

Как известно, ранее Рада отменила пленарные заседания из-за жесткого карантин в Киеве. Так, неделю с 29 марта по 2 апреля было решено сделать непленарной.

Следовательно, в течение последних трех недель депутаты в зале заседаний не собирались, кроме 30 марта, когда произошло сразу три пленарных заседания.

По словам Кравчук, следующая неделя в ВР будет пленарной (как и прописано в календарном плане).

При этом нардеп анонсировала “работу в две смены”: поскольку деятельность Рады фактически заблокирована поправками к законопроекту о “земельный децентрализации”, будут проводиться внеочередные заседания.

“На следующей неделе в сессионном зале поработаем в “две смены”: после обычных заседаний (по графику) проведем еще как минимум два внеочередных во вторник и четверг. Важные для украинцев законодательные инициативы не могут ждать, пока пленарка в “штатном режиме” заблокирована тысячами поправок от оппозиции к земельным законам”, – написала Кравчук.

По ее словам, к рассмотрению на внеочередных заседаниях ВР запланированы следующие законопроекты:

• № 4533 “О конституционной процедуре”, принятие которого “обеспечит доступ к конституционному правосудию через процедуру обращения с конституционной жалобой или инициирование конституционных представлений и обращений уполномоченными субъектами”;

• президентский документ № 4651, которым предлагается увеличить штрафы (в среднем на 8500-17 000 грн) за ложь в декларациях и лишать свободы на срок до двух лет за умышленное непредоставление декларации топ-чиновниками и существенную ложь в декларации;

• № 4210, который совершенствует “процедуры оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов Европейского Союза” и обеспечивает “реализацию приоритетов деятельности правительства”;

• № 4475, что “направлен на защиту заемщиков (физических лиц), которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей”;

• № 4398, задачей которого является “защита прав валютных заемщиков, которые брали кредиты в иностранной валюте и вынуждены до сих пор их выплачивать, а также создание механизмов для предотвращения их банкротства”;

• № 4399, направленный на “сбалансирование налогообложения относительно валютных заемщиков путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины”;

• № 5014, который предусматривает предоставление ученикам, завершающим получение образования, права выбора вида оценивания их результатов обучения (годовое оценивание / ГИА / ВНО), чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19;

• № 5187-1, принятие которого должно устранить “законодательную норму, согласно которой застрахованные лица фактически лишались права на получение пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве”;

• № 5308, целью которого является создание “необходимых условий для надлежащей реализации инициированной президентом программы “Доступная ипотека”;

• № 3774, предусматривающий введение ряда антирейдерских мер и установление действенных предохранителей с целью предотвращения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом;

• № 4555 “О внесении изменений в закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц”;

• № 4535 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост”.