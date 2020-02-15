Об этом в комментарии изданию LB.ua сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
Студия будет находиться в КВЦ “Парковый”, который объявили официальным офисом партии.
Отмечается, что тестовое вещание начнут в марте. На канале будут отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.
Финансироваться интернет-канал будет из денег, которые партия получила из бюджета.
Кроме того, на следующей неделе также выйдет первый выпуск газеты “Слуга народа”.
- Заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что у политсилы появился общественный хаб.