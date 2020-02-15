Об этом в комментарии изданию LB.ua сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Студия будет находиться в КВЦ “Парковый”, который объявили официальным офисом партии.

Отмечается, что тестовое вещание начнут в марте. На канале будут отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.

Финансироваться интернет-канал будет из денег, которые партия получила из бюджета.

Кроме того, на следующей неделе также выйдет первый выпуск газеты “Слуга народа”.