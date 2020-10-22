Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки Никита Потураев.
“Полагаю, на местах будут складываться ситуативные союзы. Но не коалиции. Ведь коалиция создается только в Парламенте. В местных советах этого нет. Хотя даже в Парламенте, как известно, за наши законопроекты голосует и “Европейская Солидарность”, и ОПЗЖ. А в некоторых случаях с нами голосует только “ЕС”, а ОПЗЖ — не голосует. Или наоборот. Так что, конфигурации, которые сложатся в местных советах, будут разные”, – подчеркнул Потураев.
По прогнозам нардепа, на западе Украины фракции “Слуги народа” будут в меньшем количестве, а в центральных регионах зайдет больше людей.
“Да, на западе, возможно, фракции “Слуги” будут в меньшем количестве. В центре — зайдет больше людей. Но это никакой не проигрыш”, – уверен Потураев.
Он заверил, что в партии “отнесутся спокойно” к результатам местных выборов.
- По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: “Слуга народа” 16,7%, “Оппозиционная платформа – За життя” – 13,5%, “Европейская Солидарность” – 13,2 %, “Батькивщина” – 8,6% и “За майбутне” – 7,4%. Таким образом, “слуги” не получают большинства на выборах.
- Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), с апреля нынешнего года рейтинг партии “Слуга народа” упал на 11,1%, а “Европейской Солидарности” вырос на 2,6%.