После местных выборов, назначенных на 25 октября, "Слуга народа" будет формировать "ситуативные союзы" в местных советах с другими партиями.

Об этом рассказал в интервью изданию LB.ua нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки Никита Потураев.

“Полагаю, на местах будут складываться ситуативные союзы. Но не коалиции. Ведь коалиция создается только в Парламенте. В местных советах этого нет. Хотя даже в Парламенте, как известно, за наши законопроекты голосует и “Европейская Солидарность”, и ОПЗЖ. А в некоторых случаях с нами голосует только “ЕС”, а ОПЗЖ — не голосует. Или наоборот. Так что, конфигурации, которые сложатся в местных советах, будут разные”, – подчеркнул Потураев.

По прогнозам нардепа, на западе Украины фракции “Слуги народа” будут в меньшем количестве, а в центральных регионах зайдет больше людей.

“Да, на западе, возможно, фракции “Слуги” будут в меньшем количестве. В центре — зайдет больше людей. Но это никакой не проигрыш”, – уверен Потураев.

Он заверил, что в партии “отнесутся спокойно” к результатам местных выборов.