В партии "Слуга народа" объявили, что "выиграли выборы по количеству депутатских мандатов" по всей стране.

Об этом шла речь сегодня на брифинге “слуг” по итогам местных выборов, состоявшихся 25 октября, сообщают #Буквы.

“Партия “Слуга народа” выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые – там больше наших депутатов, которые менее зеленые – там меньше. Но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области”, – объявил на брифинге глава партии Александр Корниенко.

Он уточнил, что эти данные базируются на примерно 90-95% посчитанных результатов выборов.

Корниенко также сообщил, что рекордсменом стала Днепропетровская область, где партия будет иметь 651 депутата местных советов (около 23,5 – 24% от всех избранных депутатов в области).

По данным “Слуги народа”, в общем по стране были избраны 6093 депутата от “СН”.

Также сообщается об избрании 223 сельских, поселковых и городских голов от “Слуги народа”. Больше всего –в Николаевской и Харьковской областях (более 30% от общего количества избранных глав населенных пунктов).

По словам Корниенко, в целом по стране количество избранных депутатов и голов от “Слуги народа” составляет более 14% от всех избранных (около 15% – депутаты, около 14,5% – головы).

В свою очередь глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия выразил мнение, что многие партии якобы “прибегают к манипуляциям, сравнивая парламентские выборы 2019 года с этими местными выборами”.

“Это неправильная позиция. Парламентские выборы были фактически следствием выборов президента, и в них не могли физически участвовать десятки региональных проектов, которые сейчас получили мощные позиции на местных выборах. Нынешние местные выборы надо сравнивать с предыдущими, которые были 5 лет назад”, – заявил Арахамия.

По его мнению, некоторые политсилы якобы таким образом приписывают себе рост рейтинга, хотя на самом деле “рейтинг упал” (в качестве примера он привел результаты партии ОПЗЖ в Николаевской области).

В “Слуге народа” рассчитывают на победу своих кандидатов во втором туре выборов мэра в ряде городов (например, в Полтаве, Ужгороде, Никополе).

Каковы данные ЦИК

Стоит отметить, что на сайте Центральной избирательной комиссии опубликованы еще не все результаты местных выборов.

В данный момент, согласно данным на сайте ЦИК, избранными от “Слуги народа” официально признаны 4349 депутатов местных советов (или 14,36% от общего количества).

Избранными от ВО “Батькивщина” признаны 3181 депутат (10,51%), а от партии “За майбутне” – 2897 депутатов (9,57%).

Избранными от “Европейской Солидарности” признаны 2466 депутатов местных советов (8,14%).

Избранными от ОПЗЖ признаны 2506 депутатов (8,28%).

В то же время “Слуга народа” упустила первенство во многих облсоветах.

Например, в Винницком облсовете наибольшее количество мандатов получила партия “Украинская стратегия Гройсмана”, на втором месте – “Европейская Солидарность” (“Слуга народа” лишь четвертая).

В Волынском областном совете партия “Слуга народа” – также четвертая по количеству избранных депутатов, в Закарпатском облсовете – вторая, в Ивано-Франковском облсовете – шестая, во Львовском облсовете – вторая (9 мандатов, а лидирует “Европейская Солидарность” с 28 мандатами), в Николаевском облсовете – вторая (после ОПЗЖ), в Ровенском облсовете – вторая (после “Европейской Солидарности”), в Тернопольском облсовете – четвертая, в Харьковском облсовете – третья, в Хмельницком облсовете – третья, в Черкасском облсовете – вторая, в Черниговском облсовете – третья.

Исключение пока что составляют Днепропетровский облсовет, Житомирский облсовет, Сумской облсовет (там “слуги” получили больше всего мандатов среди партий).

Во многих городских советах областных центров “слуги народа” также занимают далеко не первые места (а в некоторые вообще не попали – как, например, во Львове).

Уже известно, что в Киевский городской совет прошли семь партий, и по количеству голосов избирателей лидирует “Европейская Солидарность” (а на втором месте – УДАР). “Слуга народа” – лишь пятая. Что касается выборов мэра Киева, то на них с большим отрывом победил действующий столичный градоначальник Виталий Кличко.

В Виннице победил действующий мэр Сергей Моргунов (“Украинская стратегия Гройсмана”).

В Луцке кандидат от “слуг” не прошел во второй тур выборов, как и в Днепре, Краматорске, Одессе, Ровно, Сумах, Херсоне, Черкассах.

Что касается других областных центров, то: в Житомире побеждает Сергей Сухомлин (“Пропозиция”); в Запорожье – Владимир Буряк (Партия Буряка “Объединение”); в Ивано-Франковске – Руслан Марцинкив (ВО “Свобода”); в Кропивницком – Андрей Райкович (“Пропозиция”); в Тернополе – Сергей Надал (ВО “Собода”); в Харькове – Геннадий Кернес (“Блок Кернеса – Успешный Харьков”); в Чернигове – Владислав Атрошенко (партия “Родной дом”).