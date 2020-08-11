Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информируют #Буквы.
Так, отвечая на вопрос, соберется ли Рада на внеочередное заседание, чтобы принять указанный законопроект, нардеп заявил:
“Я убежден, что соберется. Ориентировочно это дата 25 августа. Но это еще не официальная информация. И я убежден, что мы поддержим эту инициативу президента”.
При этом Гетманцев не смог уточнить, внес ли уже президент Владимир Зеленский представление о созыве внеочередного заседания.
“Мне неизвестно, внес ли президент или не внес представление (о проведении внеочередного заседания, – ред.), но время для этого есть. И мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот и другие законы”, – рассказал нардеп.
(На видео – с 1 часа 27 мин.)
Информацию о том, что заседание может произойти 25 августа, подтвердила и заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.
“Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия Парламента с основным вопросом: голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тысяч гривен с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому нужна внеочередная сессия”, – заявила Кравчук агентству “Интерфакс-Украина”.
На прошлой неделе замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что Верховная Рада может провести внеочередную сессию в конце августа, на которой рассмотрит внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен с 1 сентября.
Владимир Зеленский уже подал на рассмотрение в Верховную Раду соответствующий законопроект “О внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год”.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу с 1 сентября поднять минимальную зарплату.