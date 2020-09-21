Об этом нардеп рассказал изданию LB.ua.
“Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11:00. Позже, во внутреннем дворике университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественно официальная часть”, – сказал парламентарий.
“В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили как представители “первой десятки”, так и лидеры по округам. Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все “учимся на ходу буквально”, – отметил Корниенко.
По его словам, лидеры округов – по факту кампании – могут еще “подтянуться”, обеспечив себе место в горсовете.
“Те, кто выходят на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции – их было около 15”.
Что касается проведения партийной конференции во внутреннем дворе университета им. Шевченко, прямо противоречит статье 31-й “О высшем образовании”, то глава партии “Слуга народа” отметил: “Красный корпус – знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы – без незаконных застроек, нарушений и т.д.”.
На замечание о том, что на понедельник уже анонсированы соответствующие студенческие акции протеста, Корниенко сказал: “Если будут какие-либо санкции (если имели место нарушения, – ред.), мы готовы”.
- Во время воскресного съезда была объявлена первая десятка “Слуги народа” на выборах в Киевсовет. Так, список “СН” возглавила руководительница общественной организации “Город-сад”, супруга главы МИД Евгения Кулеба.
- Также была официально представлена как кандидат в мэры Киева Ирина Верещук. Ее выдвинули кандидатом по результатам праймериз “Слуги народа”, состоявшегося 16 июля. #Буквы рассказывали, что известно о кандидате.
- Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отреагировал на съезд партии “Слуга народа”, организованный на территории вуза, обратив внимание на нарушение закона.