Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему изменили список кандидатов от политсилы на выборах в Киевсовет.

Об этом нардеп рассказал изданию LB.ua.

“Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11:00. Позже, во внутреннем дворике университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественно официальная часть”, – сказал парламентарий.

“В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили как представители “первой десятки”, так и лидеры по округам. Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все “учимся на ходу буквально”, – отметил Корниенко.

По его словам, лидеры округов – по факту кампании – могут еще “подтянуться”, обеспечив себе место в горсовете.

“Те, кто выходят на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева, но и других городов, где уже прошли местные конференции – их было около 15”.

Что касается проведения партийной конференции во внутреннем дворе университета им. Шевченко, прямо противоречит статье 31-й “О высшем образовании”, то глава партии “Слуга народа” отметил: “Красный корпус – знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы – без незаконных застроек, нарушений и т.д.”.

На замечание о том, что на понедельник уже анонсированы соответствующие студенческие акции протеста, Корниенко сказал: “Если будут какие-либо санкции (если имели место нарушения, – ред.), мы готовы”.