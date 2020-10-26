Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала “Украина 24”.
Также она заверила, что существенных нарушений в проведении опроса не было.
“Я думаю, что мы сделаем определенные выводы по организации процесса. То, что мы видели, например, представитель “Опоры” голосовал несколько раз, это, конечно, исключения, которые попадают в медиа, но большинство голосовали по одному разу и никаких нарушений не было. Кроме того, есть экзитпол, который и был для того, чтобы результаты можно было проверить официальными результатами. Поэтому я думаю, что официальные результаты, которые, наверное, будут сегодня обнародованы, должны совпасть с результатами экзитпола в пределах погрешности 2-3%”, — сказала Кравчук.
- Ранее сообщалось, что по данным социологической группы “Рейтинг”, в “всенародном опросе”, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, участвовали преимущественно сторонники партии “Слуга народа” и люди, проживающие в селах.
- Также координатор наблюдения за выборами в Хмельницкой области от ГС ОПОРА и блогер Андрей Попик смог семь раз проголосовать на “всенародном опросе” от президента Владимира Зеленского.