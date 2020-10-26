Заместитель руководителя фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук сообщила, что результаты всенародного опроса от президента Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов у избирательных участков, обнародуют вечером 26 октября.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала “Украина 24”.

Также она заверила, что существенных нарушений в проведении опроса не было.

“Я думаю, что мы сделаем определенные выводы по организации процесса. То, что мы видели, например, представитель “Опоры” голосовал несколько раз, это, конечно, исключения, которые попадают в медиа, но большинство голосовали по одному разу и никаких нарушений не было. Кроме того, есть экзитпол, который и был для того, чтобы результаты можно было проверить официальными результатами. Поэтому я думаю, что официальные результаты, которые, наверное, будут сегодня обнародованы, должны совпасть с результатами экзитпола в пределах погрешности 2-3%”, — сказала Кравчук.