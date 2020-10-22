Об этом заявил в интервью изданию LB.ua нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки Никита Потураев.

Он, в частности, связывает подобную ситуацию с несвоевременным началом подготовки “слуг” к выборам. Кроме того, Потураев отметил, что кандидаты от “Слуги народа” “конкурируют с результатами успешной реформы” децентрализации.

“Изначально было совершенно понятно, что, начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров. Тем более, что они за последние годы получили потрясающие возможности в условиях децентрализации. Поэтому независимые кандидаты не имеют никаких шансов, как и кандидаты от других партий тоже. Потому что наши кандидаты в мэры конкурируют с конкретными результатами даже не действующих глав городов или громад – они конкурируют с результатами успешной реформы. В этом смысле политической конкуренции здесь нет. А такая конкуренция на местном уровне появится, я думаю, уже в следующем политическом цикле”, – подчеркнул Потураев.

Он выразил мнение, что подготовку к местным выборам “Слуге народа” стоило начинать еще в начале 2020 года.

“Я, например, изначально говорил, что к местным выборам надо было начать подготовку еще в начале 2020 года. И говорил об этом неоднократно. Но были другие задачи”, – заявил нардеп.