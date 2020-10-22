Об этом заявил в интервью изданию LB.ua нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, руководитель Кировоградской партийной ячейки Никита Потураев.
Он, в частности, связывает подобную ситуацию с несвоевременным началом подготовки “слуг” к выборам. Кроме того, Потураев отметил, что кандидаты от “Слуги народа” “конкурируют с результатами успешной реформы” децентрализации.
“Изначально было совершенно понятно, что, начав подготовку к выборам летом 2020 года, мы не переиграем действующих мэров. Тем более, что они за последние годы получили потрясающие возможности в условиях децентрализации. Поэтому независимые кандидаты не имеют никаких шансов, как и кандидаты от других партий тоже. Потому что наши кандидаты в мэры конкурируют с конкретными результатами даже не действующих глав городов или громад – они конкурируют с результатами успешной реформы. В этом смысле политической конкуренции здесь нет. А такая конкуренция на местном уровне появится, я думаю, уже в следующем политическом цикле”, – подчеркнул Потураев.
Он выразил мнение, что подготовку к местным выборам “Слуге народа” стоило начинать еще в начале 2020 года.
“Я, например, изначально говорил, что к местным выборам надо было начать подготовку еще в начале 2020 года. И говорил об этом неоднократно. Но были другие задачи”, – заявил нардеп.
- По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: “Слуга народа” 16,7%, “Оппозиционная платформа – За життя” – 13,5%, “Европейская Солидарность” – 13,2 %, “Батькивщина” – 8,6% и “За майбутне” – 7,4%. Таким образом, “слуги” не получают большинства на выборах.
- Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), с апреля нынешнего года рейтинг партии “Слуга народа” упал на 11,1%, а “Европейской Солидарности” вырос на 2,6%.