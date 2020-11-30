Covid-19 Украина

обновлено 01.12.2020 в 04:02

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В «Слуге народа» рассказали, планируется ли прекращение международного авиасообщения

В случае введения полного локдауну в Украине международное авиасообщение не будут прекращено, однако некоторые ограничения возможны.

Понедельник, 30 ноября 2020, 21:08

Об этом в эфире “Апостроф TV” заявил народный депутат от фракции “Слуги народа” Юрий Камельчук.

“Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует”, — сказал он.

Однако, по словам Камельчука, ограничения перелетов в рамках Украины, которые были в начале карантина, весной этого года, возможны.

  • 29 ноября председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что вероятность введения в Украине полного локдауна составляет 90%, а еще правительство готовит так называемый интеллектуальный локдаун.
  • 28 ноября сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко по итогам совещания в парламенте заявила, что в ближайшие недели локдаун не будут вводить.
  • По состоянию на 17 часов понедельника, 30 ноября, в правительстве не было согласованной даты полного локдауну.
Теги: авіасполучення, локдаун, міжнародне авіасполучення, Слуга народа

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