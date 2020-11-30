В «Слуге народа» рассказали, планируется ли прекращение международного авиасообщения

Об этом в эфире “Апостроф TV” заявил народный депутат от фракции “Слуги народа” Юрий Камельчук.
“Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует”, — сказал он.
Однако, по словам Камельчука, ограничения перелетов в рамках Украины, которые были в начале карантина, весной этого года, возможны.
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