В «Слуге народа» рассказали, планируется ли прекращение международного авиасообщения

В случае введения полного локдауну в Украине международное авиасообщение не будут прекращено, однако некоторые ограничения возможны.

Об этом в эфире “Апостроф TV” заявил народный депутат от фракции “Слуги народа” Юрий Камельчук.

“Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует”, — сказал он.

Однако, по словам Камельчука, ограничения перелетов в рамках Украины, которые были в начале карантина, весной этого года, возможны.