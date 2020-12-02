Так он ответил на вопрос в интервью #Букв о том, может ли национальная валюта упасть до 30 гривен за доллар.

“Есть такое понятие как “валютные ожидания”. Сам по себе комментарий должностного лица имеющего отношение к финансам может оказать влияние на курс валюты. Я не хочу оказывать такого влияния. Но я не вижу пока что ни одного основания для того, чтобы курс гривны скакал. Никакого не вижу основания для этого”, — сказал депутат.

Он также не считает непоправимым, если страна не получит транш МВФ.

“Нам будет сложнее, нам понадобится привлекать средства из других источников. Это, в принципе, нормально. Это то же, что мы делаем в этом году. В этом году мы тоже недополучили деньги из МВФ. Соответственно, необходимо было привлечь их из других источников, что не было сделано Минфином. Поэтому мы имеем некоторые проблемы с выполнением расходной части бюджета сейчас”, — отметил Гетманцев.

“Бюджет это не данность это план, который в ходе исполнения может меняться. Я убежден, что у нас должно быть финансирование МФВ. Но в случае если мы его не получим, мы привлечем деньги из других источников: мы разместим ОБГЗ, например. Всё равно дефицит будет профинансирован, но, возможно, дороже и сложнее”, — считает депутат.