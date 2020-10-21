Covid-19 Украина

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В «Слуге народа» открестились от предложения нардепа Грищенко перенести второй тур выборов

В партии "Слуга народа" назвали предложение нардепа Татьяны Грищенко провести второй тур местных выборов после карантина ее "личным мнением".

Среда, 21 октября 2020, 21:08

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой партии.

Как сообщалось ранее, 21 октября народный депутат от “Слуги народа” Татьяна Грищенко зарегистрировала в парламенте проект постановления, которым предусматривается отмена повторного голосования на местных выборах из-за эпидемии COVID-19.

“Комитет избирателей Украины” напомнил, что повторное голосование может быть назначено через три недели после объявления результатов в следующих двух случаях:

  • если в избирательном округе в день голосования наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы;
  • в избирательный бюллетень в день голосования было включено более двух кандидатов на должность городского (города с количеством избирателей 75 тысяч и более) головы, и по результатам голосования в день выборов ни один из них не получил в свою поддержку более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В проекте постановления идет речь, как отметили в КИУ, в первую очередь об отсрочке второго тура выборов городских голов в крупных городах.

КИУ считает, что эта инициатива противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан, поскольку такая отсрочка возможна только в условиях военного или чрезвычайного положения.

В Комитете также указали, что в случае принятия постановления города “фактически оставят без легитимной власти”. В связи с этим КИУ призвал руководство фракции “Слуги народа” дать разъяснения.

Вскоре соответствующий пост появился на страницах “Слуги народа” в соцсетях. В “СН” заверили, что партия не будет предлагать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса, а инициатива Грищенко является ее личным мнением, которое не совпадает с позицией “Слуги народа”.

“К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны”, — отметили в партии.

  • Ранее сообщалось, что юридически в Украине нельзя отменить местные выборы. Существует только возможность отсрочки на срок не более 90 дней.
Теги: местные выборы, местные выборы, Слуга народа

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