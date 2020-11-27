В партии "Слуга народа" обвинили представителя фракции партии "За майбутне" в Киевском областном совете Ярослава Москаленко в подкупе депутатов. В ответ он обвинил "слуг народа" в торгах за должности в Киевоблсовете.

Об этом заявил глава президентской партии Александр Корниенко.

Так, в среду в облсовете состоялось голосование за главу совета. От “Слуги народа” выдвинули Александра Склярова, который сейчас является первым заместителем председателя Киевской облгосадминистрации. Москаленко претендовал на должность от партии “За майбутне”. Ни одному из кандидатов не хватило необходимого минимума поддержки – 43 голосов. Сегодня должно состояться повторное голосование.

“Мы возмущены информацией о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета кандидатом на должность ее руководителя Ярославом Москаленко. Для нас политическая коррупция является абсолютно неприемлемой. Призываем все политсилы, включая “Слугу народа”, не прибегать к нечестным методам борьбы”, – заявил Корниенко.

В свою очередь, Москаленко заявил, что “Слуга народа” предлагает депутатам Киевского облсовета должности в правительстве и исполнительной власти в обмен на поддержку их кандидата в голосовании за выборы председателя совета.

“В свою очередь, я хочу задать председателю партии “Слуга народа” несколько вопросов, касающихся политической этики его политсилы. […] Обладает ли господин Корниенко информацией, что в обмен на должность главы Киевского облсовета партия “Слуга народа” сегодня торгует должностями в Киевской ОГА и в правительстве. Почему Корниенко молчит, что в обмен на поддержку представителя “Слуги народа” Александра Склярова, партии “Батькивщина” пообещали должность заместителя министра развития общин и территорий, которую должна занять Анна Старикова, и должность первого заместителя Киевской облгосадминистрации? Должность заместителя председателя облсовета и начальника департамента инфраструктуры и транспорта обещанная представителям ОПЗЖ Валерию Ксензенко и Юрию Чередниченко соответственно”, – отметил он.

Москаленко также добавил, что депутатов “Слуги народа” в облсовете якобы заставляют отчитываться, за кого они голосовали при избрании председателя Киевского облсовета.

Кроме того, он также требует от Корниенко предоставить доказательства заявления о подкупе Москаленком коллег.

“Я также требую, чтобы его слова были подкреплены заявлением о совершении преступления в правоохранительные органы. Потому что формулировка “вероятная попытка подкупа” и “мог прибегать” свидетельствуют о том, что это только политическое заявление, которое сформулировано так, чтобы за него не наступили какие-либо юридические последствия. Тем не менее, я заявляю, что готов встретиться с Александром Корниенко в суде”, – добавил он.