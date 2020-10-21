Об этом сообщает пресс-служба “Слуги народа”.
В сообщении сказано, что партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.
В “СН” напомнили, что государственного финансирования не получают, а передают предусмотренные им средства на борьбу с COVID-19.
“Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК. Речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия “Слуга народа” отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19″, – сказано в сообщении.
Ранее заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук говорила, что опрос профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.
- В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.