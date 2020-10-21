Об этом сообщает пресс-служба “Слуги народа”.

В сообщении сказано, что партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

В “СН” напомнили, что государственного финансирования не получают, а передают предусмотренные им средства на борьбу с COVID-19.

“Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК. Речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия “Слуга народа” отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19″, – сказано в сообщении.

Ранее заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук говорила, что опрос профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.