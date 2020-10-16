Об этом сообщила заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук в эфире “Громадського радіо”.
По информации Кравчук, Зеленский лично “давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов”.
Проведением «Всенародного опроса» займется некая общественная организация, работу которой профинансируют неназванные меценаты, средствами “украинского происхождения”.
“Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами», – пояснила Кравчук.
Также она сказала, что рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по ответам людей, чтобы потом сверить полученные результаты.
Что касается финансирования проекта, Кравчук сказала:
“Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс… Средства будут украинского происхождения”.
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.
- В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.