"Всенародный опрос", который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.

Об этом сообщила заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук в эфире “Громадського радіо”.

По информации Кравчук, Зеленский лично “давал ориентиры и выбирал направления 5 вопросов”.

Проведением «Всенародного опроса» займется некая общественная организация, работу которой профинансируют неназванные меценаты, средствами “украинского происхождения”.

“Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами», – пояснила Кравчук.

Также она сказала, что рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по ответам людей, чтобы потом сверить полученные результаты.

Что касается финансирования проекта, Кравчук сказала:

“Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс… Средства будут украинского происхождения”.