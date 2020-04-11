В пятницу в соборе Парижской Богоматери, впервые после масштабного пожара, прошла небольшая религиозно-культурная церемония, посвященная Страстной пятнице.

Об этом сообщает CNN.

Богослужение провел архиепископ Парижа Мишель Опети. Во время церемонии он презентовал важную реликвию, терновый венец Христа, который пережил пожар.

“Год назад собор был разрушен. Сегодня страна опустошена пандемией. Всегда есть послание надежды, и этот праздник в сердце собора будет знаком нашей надежды”, – сказал Опети.

В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей, некоторые из которых были в масках и защитных костюмах.

Отметим, что католическая Пасха в 2020 году выпадает на 12 апреля.