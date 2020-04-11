Об этом сообщает CNN.
Богослужение провел архиепископ Парижа Мишель Опети. Во время церемонии он презентовал важную реликвию, терновый венец Христа, который пережил пожар.
“Год назад собор был разрушен. Сегодня страна опустошена пандемией. Всегда есть послание надежды, и этот праздник в сердце собора будет знаком нашей надежды”, – сказал Опети.
В церемонии приняло участие ограниченное количество священнослужителей, некоторые из которых были в масках и защитных костюмах.
Отметим, что католическая Пасха в 2020 году выпадает на 12 апреля.
- Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Огонь нанес зданию значительный ущерб: обрушились шпиль и крыша.
- Стоит отметить, что в этом году впервые более чем за 200 лет со времен Французской революции в соборе Парижской Богоматери не проводилась Рождественская месса.
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада. В то же время эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.