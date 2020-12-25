В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) в Париже провели первый рождественский концерт после масштабного пожара, который произошел в апреле 2019 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Внутри храма спели участники хора Нотр-Дама (Maitrise Notre-Dame de Paris choir).

Выступление было записано еще в начале этого месяца, однако его трансляция состоялась в ночь на 25 декабря.

В программе были как классические произведения композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Шуберта, так и такая популярная рождественская композиция, как “Jingle Bells”.

“Это было очень трогательно. Это было впервые после пожара, когда мы все вернулись в собор Нотр-Дам. Это был момент, полный эмоций”, – поделился своими впечатлениями виолончелист Готье Капюсон, который вместе с органистом обеспечивал музыкальное сопровождение хора.

Как сообщает Euronews, к выступлению сначала хотели привлечь 20 певцов. Однако из соображений безопасности спеть смогли лишь восемь. Они были одеты в каски и защитные костюмы.

Участники хора находились на дистанции друг от друга, чтобы иметь возможность снять защитные маски.

До разрушительного пожара хор давал в соборе до 60 концертов в год.

Как известно, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Люди по всему миру с ужасом наблюдали за дымящимся 850-летним зданием, падением шпиля и обрушением крыши. Пожар смогли потушить лишь под утро 16 апреля. Из здания успели вынести ценности, которые там хранились.

Президент Франции Эммануэль Макрон обязался восстановить собор в течение пяти лет. Таким образом, достопримечательность откроется для публики не ранее 2024 года.